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ارتفاع مؤشر بورصة طوكيو اليوم الأربعاء

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:26 ص
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بوابة الفجر
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تعافى المؤشر نيكى القياسى في نهاية تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء مع انحسار حالة الهلع التى أصابت المستثمرين بشأن فيروس كورونا فى الصين رغم استمرار الطلب على الشركات التى لها علاقة بالصحة والضغط على القطاع السياحى.

وارتفع المؤشر نيكى 0.7% ليسجل 24031.35 نقطة ليعوض معظم الخسائر التى تكبدها فى الجلسة السابقة وبلغت 0.9% بينما أضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% إلى 1744.13 نقطة. وامتد الفيروس الذى يسبب نوعا من الالتهاب الرئوى لمدن صينية أخرى من بينها شنجهاى وبكين وزاد عدد المرضى لأكثر من ثلاثة أمثاله. وظهرت المزيد من الحالات فى دول أخرى من بينها الولايات المتحدة.

وزاد سهم ازايرث للملابس الواقية 23.9% بعد يوم من صعوده للحد الأقصى السموح به يوميا كما صعد سهم أوميكنشى لإنتاج الألياف 9.9% وكان قد ارتفع أيضا بالحد الأقصى المسموح به يوميا.



 
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