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طالب بجامعة حلوان يفوز ببطولة الجمهورية لألعاب القوى الحركية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:28 ص
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طالب جامعة حلوان
طالب جامعة حلوان
أية حمروشي
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فاز الطالب أحمد محمد محمود، الطالب بكلية التعليم الصناعي بجامعة حلوان، ببطولة الجمهورية عمومي  لألعاب القوى الحركية، إذ حصل على "المركز الأول " والميدالية الذهبية في سباق 800 م فئه طبية T44، بعد خوض البطولة التي نظمتها اللجنة البارالمبية المصرية.

وحصل ابن جامعة حلوان على ذهبية بطولة الجمهورية لألعاب القوى للاعاقات الحركية، التي أقيمت على ملاعب المركز الأولمبي بالمعادي خلال الفترة من ١٦ إلى ١٩ يناير ٢٠٢٠.

تأتي أهمية هذه البطولة من كونها نواة لإكتشاف المواهب وزيادة قاعدة ممارسي رياضة ألعاب القوى، وتشجيع اللاعبين من الشباب ونشر رياضة ألعاب القوى.

جدير بالذكر أن جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، تولي اهتماما كبيرا بالطلاب أصحاب الهمم ولا تألوا جهدا من أجل  توفير الدعم المادي والمعنوي لاظهار قدراتهم وتحفيزهم على ممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة واستغلال طاقاتهم بصورة إيجابية.
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رئيس جامعة حلوان حلوان جامعة حلوان الفجر التعليم

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