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"مرجان 16".. انطلاق فعاليات التدريب البحري المشترك بين مصر والسعودية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:27 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كريم وزيري
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انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي "مرجان-16" والذي تجرى فعالياته بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية ويستمر التدريب لعدة أيام بجمهورية مصر العربية.

ويتضمن التدريب، عقد العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية، وتنظيم معرضًا لتقديم الأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب، كذلك تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة منها تنفيذ عدة رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة، وكذا تنفيذ إغارة على هدف ساحلي بالذخيرة الحية باشتراك جماعات القناصة.

ويهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والسعودي بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلًا البلدين الشقيقين، والتعرف على أحدث نظم التسليح البحري المستخدمة على المستوى الإقليمي.

ويأتي التدريب "مرجان-16" في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية بغرض تعزيز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة من خلال التدريب على العمل المشترك لمجابهة التهديدات الحالية والمستقبلية وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة المطلة على البحر الأحمر.

ويشارك في التدريب عدد من الدول العربية والأفريقية بصفة مراقب.
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الكلمات المفتاحية

مرجان 16 تدريب بحري مشترك

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