Advertisements
Advertisements
Advertisements

نيكول سابا تكشف حقيقة "حملها".. وترد على الشامتين (فيديو)

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:15 ص
Advertisements
نيكول سابا
نيكول سابا
Advertisements
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة حول "حمل" المطربة نيكول سابا، وهو ما أثار جدلًا، حول النجمة اللبنانية.

رد نيكول سابا

وردت نيكول سابا على هذه الشائعة، بفيديو نشرته على حسابها الشخصي، عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام"، لتكشف حقيقة "حملها" من عدمها.

نيكول سابا "مش" حامل

وقالت نيكول سابا عبر إنستجرام: "نمت واستيقظت وجدت الجميع يهنئوني بالحمل"، وهو ما عرضني لصدمة كبيرة، حول سبب انتشار هذه الشائعة في هذا التوقيت.

خبر كاذب

وأكدت نيكول سابا على أن هذا الخير كاذب، ولا يخرج عن كونه شائعة، وأنها ليست "حامل"، وكل ما يتم تداوله غير صحيح.

إشاعة سخيفة

وأضافت المطربة اللبنانية نيكول سابا: "إذا حدث الحمل سأعلنه بشكل متحضر، وليس كما أشيع عني في هذه الإشاعة السخيفة، وهل يعقل في 2020 أن تظل هذه الإشاعات بهذا الشكل، وأنا متصالحة مع نفسي ومع زوجي ومع حالي، ولا أحتاج معقدين ولا مكبوتين لكي يعملوا مني قصة".

نصيحة نيكول سابا لمروجي الشائعات

واختتمت نيكول سابا حديثها قائلةً: "عندكم قنوات أنامل ديكومنتري، أتفرجوا عليها وانسوني".

شاهد الفيديو من هنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيكول سابا حمل نيكول سابا المطربة نيكول سابا

أخبار تهمك

نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن عن ضحية جديدة لـ"فايلر"

منذ حوالي 9 ساعات

تقارير.. إدارة برشلونة حددت موعد رحيل كيكي سيتين

منذ حوالي 3 ساعات

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة خالد النبوي

منذ حوالي 5 ساعات

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ 43 دقيقة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حسام البدري يعلن ضم 5 وجوه جديدة للمنتخب

منذ 33 دقيقة

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 4 ساعات

تغيير جديد في صفقات ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول نظام أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

نيكول سابا توضح حقيقة مشاركتها لـ عادل إمام في "فلانتينو"

يوسف الخال يُحرج زوجته نيكول سابا بهذه الأسئلة الجريئة (فيديو)

شاهد.. فنان شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بسبب مشاهدها الجريئة مع عادل إمام‎ (فيديو)

نيكول سابا لطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمنيا: "نتقابل في ظروف أحسن من كده"

"فيديو داخل الطائرة".. نيكول سابا تعلن عن سفرها إلى لبنان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:01 ص

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

06:51 ص

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

03:46 ص

نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

05:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status