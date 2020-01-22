KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الرجاء ومولودية وجده بث مباشر السعودية NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الرجاء NOW

أسندت اللجنة المركزية للتحكيم المغربية قيادة مباراة الرجاء أمام مولودية وجدة، في المواجهة المؤجلة من الجولة 12، إلى الحكم بالبصري جمال ويساعده محمد فرح و فريد جولول.









وتعتبر هذه المباراة الأولى التي يقودها الحكم الذى لم يحكم أية مباراة لأربع جولات سابقة.









ويتذكر جماهير الرجاء ذكري سئية مع بلبصيري حيث قاد مباراة الفريقين في الموسم الماضي، وتعرض بسببها لعقوبة الإيقاف لمدة 10 مباريات، بسبب أخطائه التحكيمية، التي أثرت على نتيجة المباراة.









واحتسب بلبصري ضربة جزاء لفائدة فريق مولودية وجدة بعد تدخل الورفلي علي أحد لاعبي وجدة، علما أن الخطأ كان خارج منطقة العمليات، بينما رفض احتساب ضربة جزاء واضحة للرجاء، بعد إسقاط سفيان الرحيمي في منقطة العمليات من قبل أنس لمرابط، وقبلها لمسة يد واضحة من أحد لاعبي مولودية وجدة، في المنطقة نفسها، دون منح الضيوف ضربة جزاء، مما تسبب في عقوبة قاسية للحكم بإيقافه لـ 10 مباريات.









ولم يتم تعيين بلبصري لقيادة المباريات في الجولات الأربعة الماضية، قبل أن تختاره اللجنة المركزية لقيادة مباراة الرجاء ووجدة، ما سيزيد من الضغط عليه، بسبب الإيقاف الذي تعرض له في الموسم الماضي، بسبب المباراة نفسها.



