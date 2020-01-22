مشاهدة مباراة الرجاء ومولودية وجده بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

واحتج الرجاء في بيان على قرارات الحكم جيد الذي أدار مباراة الخضر أمام نهضة بركان، وكان متساهلا مع لاعب الفريق البركاني، خاصة العربي الناجي.









وسياعد بلبصري كل من فرح محمد، مساعد أولا، وفريد جويليل مساعدا ثانيا، بالإضافة إلى جلال حكم، حكما رابعا.









سيواجه مساء يوم الأربعاء 22 يناير 2020 من الشهر الجاري نادي الرجاء البيضاوي المغربي نظيره نادي مولودية وجدة المغربي وذالك في تمام الساعة 19:00 بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس، على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس والذي يقع في مدينة الدار البيضاء في المغرب العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية يتسع الملعب لجلوس 80000 شخص تم بناؤه سنة 1955 تحت إسم مارسيل سيردان ثم أعيد بنائه عام 1999 ,ستكون هذه مقابلة مساء اليوم الأربعاء القوية و المنتظرة ضمن الجولة الثانية عشر من البطولة الاحترافية إتصالات المغرب.





معلومات عن المباراة الرجاء الرياضي x مولودية وجدة :

إنطلاق المباراة : يوم الأربعاء 22 يناير 2020

الساعة : 18:00 مصر، 1800 السعودية

المباراة: الرجاء الرياضي vs مولودية وجدة

مولودية وجدة vs الرجاء الرياضي

البلد المستضيف : المغرب

المدينة : الدارالبيضاء

الملعب : المركب الرياضي محمد الخامس

الحكم: محمد معروف عيد

مساعد حكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يحدد بعد

حكم رابع: لم يحدد بعد

المعلق : رؤوف خليف

البطولة: البطولة الوطنية المغربية

معلومات أضافية : مباراة ذهاب الجولة الثانية عشر من البطولة الاحترافية إتصالات المغرب





التوقيت : الرجاء x مولودية وجدة

18:00 غرينتش – نواكشوط

19:00 الرباط – الجزائر – تونس

20:00 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

21:00 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

22:00 مسقط – أبوظبي

طهران 23:00





القنوات الناقلة الرجاء x مولودية وجدة :

الرياضية المغربية

Arryadia live HD

beIN Sports HD 1

بي ان سبورت اتش دي 1