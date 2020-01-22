Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة الرجاء ومولودية وجده بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:20 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
واحتج الرجاء في بيان على قرارات الحكم جيد الذي أدار مباراة الخضر أمام نهضة بركان، وكان متساهلا مع لاعب الفريق البركاني، خاصة العربي الناجي.

 

وسياعد بلبصري كل من فرح محمد، مساعد أولا، وفريد جويليل مساعدا ثانيا، بالإضافة إلى جلال حكم، حكما رابعا.


سيواجه مساء يوم الأربعاء 22 يناير 2020 من الشهر الجاري نادي الرجاء البيضاوي المغربي نظيره نادي مولودية وجدة المغربي وذالك في تمام الساعة 19:00 بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس، على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس والذي يقع في مدينة الدار البيضاء في المغرب العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية يتسع الملعب لجلوس 80000 شخص تم بناؤه سنة 1955 تحت إسم مارسيل سيردان ثم أعيد بنائه عام 1999 ,ستكون هذه مقابلة مساء اليوم الأربعاء القوية و المنتظرة ضمن الجولة الثانية عشر من البطولة الاحترافية إتصالات المغرب.

معلومات عن المباراة الرجاء الرياضي x مولودية وجدة :
إنطلاق المباراة : يوم الأربعاء 22 يناير 2020
الساعة : 18:00 مصر، 1800 السعودية
المباراة: الرجاء الرياضي vs مولودية وجدة
مولودية وجدة vs الرجاء الرياضي
البلد المستضيف : المغرب
المدينة : الدارالبيضاء
الملعب : المركب الرياضي محمد الخامس
الحكم: محمد معروف عيد
مساعد حكم: لم يحدد بعد
مساعد حكم: لم يحدد بعد
حكم رابع: لم يحدد بعد
المعلق : رؤوف خليف
البطولة: البطولة الوطنية المغربية
معلومات أضافية : مباراة ذهاب الجولة الثانية عشر من البطولة الاحترافية إتصالات المغرب

التوقيت : الرجاء x مولودية وجدة
18:00 غرينتش – نواكشوط
19:00 الرباط – الجزائر – تونس
20:00 القاهرة – الخرطوم – طرابلس
21:00 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة
22:00 مسقط – أبوظبي
طهران 23:00

القنوات الناقلة الرجاء x مولودية وجدة :
الرياضية المغربية
Arryadia live HD
beIN Sports HD 1
بي ان سبورت اتش دي 1
Al Aoula Inter HD
Advertisements

أخبار تهمك

وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول نظام أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة خالد النبوي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن عن ضحية جديدة لـ"فايلر"

منذ حوالي 9 ساعات

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ 42 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 16 ساعة

تغيير جديد في صفقات ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

تقارير.. إدارة برشلونة حددت موعد رحيل كيكي سيتين

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حسام البدري يعلن ضم 5 وجوه جديدة للمنتخب

منذ نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:01 ص

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

06:51 ص

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

03:46 ص

نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

05:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status