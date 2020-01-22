ايفرتون ونيوكاسل يونايتد 2/2 في الدوري الإنجليزي | أهداف وملخص المباراة (فيديو)





مباراة ايفرتون ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي





ايفرتون ونيوكاسل يونايتد، تعادل فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مع مضيفه ايفرتون بهدفين لمثليهما، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الثلاثاء، على ملعب " جوديسون بارك" معقل التوفيز، في إطار منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020.





ملخص وأهداف مباراة ا يفرتون ونيوكاسل يونايتد في الدوري

افتتح ا يفرتون التسجيل في الدقيقة 30 عن طريق المهاجم الإيطالي مويس كين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مسجلًا أول أهدافه بقميص ا يفرتون، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/1.



وفي الشوط الثاني، ، أضاف دومينك كالفيرت الهدف الثاني في الدقيقة 54 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليضعها بيساره على يسار الحارس، و سجل هدف نيوكاسل الأول فلوريان ليجوين في الدقيقة 90 بكرة مقصية نفذها ببراعة لتسكن على يسار الحارس، وعاد فلوريان ليجوين من جديد لإحراز هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل من الضائع، لينتهي اللقاء بنتيجة 2/2.

بهذه النتيجة، رفع ايفرتون رصيده بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي إلى النقطة 30 في المركز الـ11، بينما رفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 30 أيضًا في المركز الـ12.



تشكيل مباراة ايفرتون ونيوكاسل يونايتد في الدوري:-





وبدأ ايفرتون مباراته أمام نيوكاسل بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.





خط الدفاع: جبريل سيديبي - ماسون هولجات - ياري مينا - لوكاس دينييه.





خط الوسط: برنارد دوارتي - مورجان شنايدرلين - فابيان ديلف - ثيو والكوت.



خط الهجوم: كالفرت لوين - مويس كين.



وبدأ نيوكاسل مباراته أمام ايفرتون بالتشكيل التالي:-



حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا.





خط الدفاع: إسحاق هايدن - فيدريكو فرنانديز - جمال لاسيليس - كياران كلارك.



خط الوسط: مات ريتشي - سين لونجستاف - ماتي لونجستاف - كريستيان أتسو - ميجيل ألميرون.

خط الهجوم: جويلاينتون.



شاهد.. أهداف مباراة ايفرتون ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي:-



