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عاجل.. حسام البدري يعلن ضم 5 جوه جديدة للمنتخب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:12 ص
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حسام البدري
حسام البدري
الفجر الرياضي
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أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر رغبته في ضم 5 وجوه جديدة للفراعنة في ظل سياسة الإحلال والتجديد ومن بينهم مصطفى محمد مهاجم الزمالك.

 

وأكد البدري في تصريحات إذاعية أنه يرغب في ضم عدد من اللاعبين مثل أحمد أبو الفتوح وثلاثي الجونة أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وأيضًا مروان محسن مهاجم الأهلي لأنه يسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة ومستواه يؤهله لدخول دائرة ترشيحات المنتخب".

 

وأضاف البدري: "محمد أبو جبل يسير بشكل جيد مع الزمالك وإذا استمر على هذا المستوى سينضم لنا وأيضًا هناك المهدي سليمان والهاني سليمان وعامر عامر يسيرون بشكل جيد ويمكن أن يكونوا إضافة قوية لنا.

 

وأشار مدرب منتخب مصر إلى أنه يتواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وحرص على الحديث معه عقب هدفه في شباك مانشستر يونايتد في الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي التي انتهت للريدز بهدفين نظيفين.


ويستعد المنتخب لمباراتي توجو في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية والتي ستقام بالكاميرون 2021.

 

 

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منتخب مصر مصر حسام البدري تصفيات امم افريقيا الاهلي

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