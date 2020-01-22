كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة السعودية أوزباكستان بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «السعودية »رابط السعودية HD

تعرف على موعد مباراة السعودية وأوزبكستان في دور نصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما - تايلاند، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والقنوات الناقلة

موعد مباراة السعودية وأوزبكستان في نصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما – تايلاند

تنطلق مباراة السعودية وأوزبكستان في نصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما – تايلاند، في تمام الـ 12:15 توقيت القاهرة، 13:15 توقيت مكة المكرمة، 11:15 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة السعودية وأوزبكستان في نصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما – تايلاند

تقام مباراة السعودية وأوزبكستان في نصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما – تايلاند، على ملعب «راجامانجالا الملعب الدولي».

حكم مباراة السعودية وأوزبكستان في نصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما – تايلاند

يقوم بإدارة مباراة السعودية وأوزبكستان في نصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما – تايلاند، الحكم ريوجي ساتو.





ضرب المنتخب الأوزبكستاني موعدًا مع نظيره السعودي في الدور نصف النهائي لكأس آسيا تحت 23 عامًا المقام في تايلاند.





وحقق المنتخب الأوزبكستاني فوزًا كبيرًا أمام نظيره الإماراتي بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد في ختام مباريات الدور ربع النهائي.





موعد مباراة السعودية وأوزبكستان والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب راجامنجالا الدولي، مباراة السعودية ضد أوزبكستان في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 1:15 بتوقيت مكة المكرمة و2:15 بتوقيت أبوظبي و12:15 بتوقيت القاهرة، عبر شاشات “بي إن سبورتس”.





وعلى الجانب الآخر، سيواجه المنتخب الأسترالي نظيره الكوري الجنوبي في اليوم ذاته على ملعب تاماسات.









موعد مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية