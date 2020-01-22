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يلا شووت NOW مشاهدة مباراة السعودية أوزباكستان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش السعودية YALLA ONLINE

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:10 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يتواجه منتخب السعودية مع نظيره منتخب أوزبكستان مساء الأربعاء 22 يناير 2020، وذلك في إطار منافسات دور نصف النهائي كأس آسيا تحت 23 عام، المقامة في تايلاند.

نجح منتخب السعودية إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية بعد أن حقق فوزًا صعبًا على أصحاب الأرض تايلاند، بهدف للاعبه عبدالله الحمدان، من ركلة جزاء بحلول الدقيقة 78 من زمن المباراة.

أما منتخب أوزبكستان فقد وصل إلى هذا الدور بعد الفوز على الإمارات بخمسة أهداف مقابل هدف.

يحتاج منتخب السعودية لتحقيق الفوز في اللقاء المقبل إذا أراد الوصول للمباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخه، حيث كانت المرة الأولى في أولمبياد لوس أنجلوس بموسم 1984، وأتلانتا لموسم 1996، وهذه المرة التأهل سيكون إلى أولمبياد طوكيو.

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