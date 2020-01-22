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"معلق في حبل".. العثور على شاب مشنوقا داخل منزله في بورسعيد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:10 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد عزام
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عثر أهالي أحد الطلاب على نجلهم مشنوقا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، داخل غرفته بنطاق حي الزهور في بورسعيد.

وقال أيمن جابر، مسئول طوارئ الصحة ببورسعيد، إن أهل المتوفي وجدوه معلق بحبل أخضر اللون في العنق بالغرفة، في ظروف غامضة. 

وانتقل على الفور رجال الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة الأولية تبين أن الشاب يدعى "محمد. ع. ال.ح"، ١٤ عاما معلق في سقف منزله بحبل حول العنق. 

تم تحرير محضر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت رجال المباحث التحري حول الواقعة للوقوف على أسبابها.
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