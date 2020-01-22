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أسعار النفط تتراجع بعد انخفاض الطلب العالمي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:05 ص
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اسعار النفط اليوم
اسعار النفط اليوم
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تراجعت أسعار النفط، خلال التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، وسط توقعات بشأن تأثر معدل الطلب العالمى على المعدن الأسود سلبا مع انتشار (فيرس كورونا) الجديد، فى ظل ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بالإصابة إلى 440 حالة ووفاة 9 مصابين بالصين، وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.37% إلى 64.35 دولار للبرميل، كما تراجعت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" 0.48% لتصل إلى سعر 58.1 دولار للبرميل.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين صباح اليوم، تسجيل 9 وفيات بالالتهاب الرئوي الحاد، الذي يسببه فيروس كورونا الجديد في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في شتى أنحاء البلاد إلى 440 حالة.

وفى سياق أخر، توقعت وكالة الطاقة الدولية تحقيق فائض في السوق خلال النصف الأول هذا العام، وأكد رئيسها فاتح بيرول، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس على وجود وفرة في الإمدادات فيما يتعلق بأسواق النفط والغاز ما سيؤثر على ميزان العرض والطلب العالمى.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن ارتفاع إنتاج النفط من الدول غير الأعضاء في أوبك بقيادة الولايات المتحدة بجانب وفرة مخزونات النفط العالمية سيساعد السوق في مواجهة الصدمات السياسية مثل المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.

 

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