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الصين: يجب أن يكون دور تايوان في الهيئات الدولية وفق مبدأ "صين واحدة"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:06 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المركزية تهتم بصحة ورفاهية مواطنيها التايوانيين أكثر من أي شخص آخر.

وصرح المتحدث باسم الوزارة قنج شوانج في مؤتمر صحفي يومي في بكين، أنه يجب ترتيب مشاركة تايوان في الهيئات الدولية بموجب مبدأ "الصين الواحدة"، في إشارة إلى سياسة الحكومة الصينية الأساسية التي تنص على أن تايوان جزء من الصين.

دعت رئيسة تايوان تساي إنغ ون الصين، اليوم الأربعاء، إلى تبادل المعلومات "الصحيحة" حول فيروس "كورونا"، وحث منظمة الصحة العالمية على عدم استبعاد تايوان من التعاون في تفشي المرض لأسباب سياسية.

وأكدت السلطات أكثر من 400 حالة إصابة بالفيروس في الصين، معظمها في مدينة ووهان بوسط البلاد حيث ظهر الفيروس لأول مرة في نهاية عام 2019. وقد مات تسعة أشخاص.

وانتشر الفيروس، الذي قال مسؤولو الصحة إنه يمكن نقله من شخص لآخر، إلى مدن من بينها بكين وشانجهاي، وتم تأكيد وجود حالات في تايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وتايوان.

وصرحت تساي، الزعيمة التايوانية، في حديث للصحافيين بعد تأكيد تايوان يوم الثلاثاء لأول حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي امرأة عائدة إلى تايوان من ووهان "أن الصين عليها أن تفي بالتزاماتها الدولية".

وأضافت تساي إنها تأمل في الشفافية وأن الصين "ستتشارك مع تايوان المعلومات الصحيحة عن الفيروس".

وطالبت قائلةً "أدعو منظمة الصحة العالمية مرة أخرى إلى عدم استبعاد تايوان بسبب عوامل سياسية. فتايوان في طليعة الوقاية من الأوبئة العالمية. ويجب أن يكون هناك مجال في منظمة الصحة العالمية لمشاركة تايوان".

وشهدت العلاقات بين تايبيه وبكين تدهورًا منذ تولي تساي السلطة في عام 2016، حيث تشتبه الصين في دفعها نحو الاستقلال الرسمي للجزيرة. وتقول إن تايوان هي بالفعل دولة مستقلة تحت جمهورية الصين. وفقًا لرويترز.
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الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية فيروس الصين تايوان الصين

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