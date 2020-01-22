زي النهاردة بتاريخ 22-1-2020

حدث في مثل هذا اليوم 22-1-2020





أحداث

1490 - ملك غرناطة أبو عبد الله محمد الثاني عشر يبعث برسالة ردًا على الملكين الكاثوليكيين فرناندو الثاني وإيزابيلا الأولى يرفض فيها تهديداتهما وتسليم مدينته إليهما.

1824 - قبائل الأشانتي تهزم القوات البريطانية في ساحل الذهب.

1840 - بدأ الاحتلال الإنجليزي لنيوزيلندا.

1879 - قوات الزولو تهزم القوات البريطانية في "معركة إساندلوانا" وذلك فيما عرف باسم "حرب الزولو".

1899 - زعماء ست مستعمرات أسترالية يلتقوا في ملبورن لمناقشة قيام الاتحاد الكونفدرالي.

1901 - تنصيب إدوراد السابع ملكًا على المملكة المتحدة بعد وفاة والدته الملكة فيكتوريا.

1923 - زلزال في رأس ميندوسينو في كاليفورنيا بقوة 7.2 على مقياس ريختر، وهو أحد أضخم الزلازل في الولايات المتحدة.

1924 - تأليف أول وزارة عمالية في المملكة المتحدة برئاسة رامزي ماكدونالد.

1941 - القوات البريطانية تستولي على طبرق من القوات النازية في الحرب العالمية الثانية.

1970 - أول طائرة ركاب جامبو تحمل ركاب تحط في مطار هيثرو قادمة من نيويورك وذلك في أول رحله لها.

1979 - تفجير سيارة مفخخه في بيروت يؤدي إلى اغتيال القائد الفلسطيني علي حسن سلامة وذلك بعد خروجه من منزل زوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق.

1984 - تقديم حاسب أبل ماكنتوش كأول حاسب شخصي مزود بفأرة من خلال إعلان تلفزيوني تخلل بطولة سوبر بول ال18 لكرة القدم الأمريكية.

1988 - زلزال في المناطق الشمالية من أستراليا بقوة 6.9 على مقياس ريختر شعر به في ثلثي أستراليا.

1989 - زلزال في طاجيكستان بقوة 5.3 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 274 شخصًا وحدوث إنهيارات طينية في منطقة جيسار.

1997 - مادلين أولبرايت تتولى رسميًا منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة لتصبح أول امرأة في تاريخها تتولى هذا المنصب.

1998 - المحكمة الدستورية التركية تأمر بحل حزب الرفاه الإسلامي ومنع رئيسة نجم الدين أربكان من ممارسة أي نشاط سياسي وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه الحزب في الانتخابات البلدية والنيابية.

2006 - انتخاب ايفو مورالس رئيسًا لبوليفيا، ويصبح بذلك أول اشتراكي يفوز بالانتخابات.

2009 -

الرئيس الأمريكي باراك أوباما يأمر باغلاق معتقل جوانتانامو في مدة أقصاها عام.

الصين تحكم بالإعدام على اثنين من تجار مصانع الحليب لتعمدهما خلط مادة الميلامين مع الحليب لرفع نسبة البروتين فيه مما تسبب بمقتل 6 أطفال وتعرض أكثر من 300 ألف رضيع إلى خطر التسمم الغذائي.

2014 -

انطلاق مؤتمر جنيف 2 في مدينة مونترو السويسرية، ضمن جهود حل الأزمة السورية.

العُلماء يكتشفون أنَّ الكوكب القزم سيريس ينبعثُ منه بُخار للماء.

2015 - استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وحكومته برئاسة خالد بحاح.

2016 - موجة برد تضرب عدة أنحاء من آسيا الشرقية وتسفر عن مصرع ما لا يقل عن تسعين شخصاً.





مواليد

1263 - ابن تيمية، فقيه ومجتهد إسلامي.

1440 - إيفان الثالث، قيصر روسيا.

1561 - فرانسيس بيكون، فيلسوف إنجليزي.

1592 - بيير جاسندي، فيلسوف وعالم فلك فرنسي.

1729 - إفرايم ليسينغ، كاتب وفيلسوف ألماني.

1788 - جورج غوردون بايرون، شاعر إنجليزي.

1796 - كارل إرنست كلاوس، كيميائي وعالم نبات روسي.

1849 - أوغست ستريندبرغ، روائي سويدي.

1891 - أنطونيو غرامشي، فيلسوف ومناضل إيطالي.

1892 - مارسيل داسولت، رجل أعمال وصانع طائرات فرنسي.

1893 - كونراد فايت، ممثل ألماني.

1906 - روبرت هوارد، روائي وشاعر أمريكي.

1908 - ليف لانداو، عالم فيزياء سوفيتي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1962.

1909 - يو ثانت، دبلوماسي بورمي وثالث أمين عام للأمم المتحدة.

1920 - ألف رامسي، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.

1927 - عبد العزيز علي فرج، قارئ مصري.

1932 - بيبر لوري، ممثلة أمريكية.

1934 - بيل بيكسبي، ممثل أمريكي.

1936 - آلن هيغير، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2000.

1939 -

ماهر العطار، مغني مصري.

ألفريدو بالاسيو، رئيس الإكوادور.

1940 - جون هرت، ممثل إنجليزي.

1943 - إبراهيم الدسوقي شتا، أستاذ دراسات شرقية ومترجم مصري.

1954 - بيرند هينيمان، سياسي وحكم كرة قدم ألماني.

1955 - لاديسلاف فيزيك، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.

1958 - نيكوس أناستوبولوس، لاعب ومدرب كرة قدم يوناني.

1959 - ليندا بلير، ممثلة أمريكية.

1961 - شيغرو ناكاهارا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1962 - السلطان ميزان زين العابدين، سلطان ماليزيا.

1965 -

سهير فهد، ممثلة أردنية.

ديان لين، ممثلة أمريكية.

1967 - كاترينا سابو، لاعبة أولمبية لرياضة الجمباز من رومانيا.

1968 - فرانك ليبويوف، لاعب كرة قدم فرنسي.

1970 - أبراهام أولانو، دراج إسباني.

1972 - رومي باكو، ممثلة أداء صوتي ياباني.

1973 - روجيريو سيني، حارس مرمى كرة قدم برازيلي.

1975 -

نورمان أسعد، ممثلة سورية.

بالتاسار جيتي، ممثل أمريكي.

1977 - هيديتوشي ناكاتا، لاعب كرة قدم ياباني.

1980 - جوناثان وودغيت، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1981 - إبراهيما سونكو، لاعب كرة قدم سنغالي.

1982 - فابريسيو كولوتشيني، لاعب كرة قدم أرجنتيني.

1984 -

ماسيو ريغتيرز، لاعب كرة قدم هولندي.

أحمد خالد مصطفى، كاتب وصيدلي مصري.

1985 -

عبد الله الشهيل، لاعب كرة قدم سعودي.

محمد سيسوكو، لاعب كرة قدم من مالي.

1986 - نسرين إمام، ممثلة مصرية.

1987 - شان لونغ، لاعب كرة قدم أيرلندي.

1990 -

أليز كورنيه، لاعبة كرة مضرب فرنسية.

لوجك، مغني راب أمريكي.





وفيات

1666 - شاه جهان، أحد حكام الهند وباني الضريح الشهير تاج محل.

1901 - الملكة فيكتوريا، ملكة المملكة المتحدة.

1922 -

فريدريك باير، كاتب وسياسي وناشط سلام دنماركي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1908.

البابا بندكت الخامس عشر، بابا الكنيسة الكاثوليكية.

كامي جوردان، عالم رياضيات فرنسي.

1929 - عطاء الخطيب، عالم مسلم وصحفي وشاعر عراقي.

1968 - ديوك كاهاناموكو، لاعب أولمبي لرياضة السباحة من الولايات المتحدة.

1973 - ليندون جونسون، رئيس الولايات المتحدة السادس والثلاثون.

1974 - عبد الحميد جودة السحار، كاتب مصري.

1979 - علي حسن سلامة، ضابط مخابرات فلسطيني.

1993 - كوبو آبي، أديب وكاتب مسرحي ومصور فوتوغرافي ومخترع ياباني.

2005 - كونسويلو بيلاثكيث، ملحن وعازف بيانو مكسيكي.

2006 - رؤوف عياد، رسام كاريكاتير مصري.

2007 - أبي بيار، قس فرنسي.

2008 - هيث ليدجر، ممثل أسترالي.





أعياد ومناسبات

يوم ذكرى الصداقة الألمانية - الفرنسية.

يوم الكاري في اليابان.



