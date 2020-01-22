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وزير القوى العاملة: توفير 47 فرصة عمل لأصحاب الهمم

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:03 ص
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديري مديريات القوي العاملة في 27 محافظة بضرورة استيفاء جميع المنشآت التي بها 20 عاملا فأكثر لنسبة الـ 5% الخاصة بأصحاب الهمم، تطبيقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الوزير، إنه في هذا الإطار قامت مديرية القوى العاملة بسوهاج بتوفير47 فرصة عمل جديدة لهذه الفئة بالقطاع الخاص، وإنه على الرغبين من أصحاب الهمم شغل هذه الفرص التقدم للمديرية للترشيح عليها، مشيرا إلى أن المرتبات تبدأ من 2000 جنيه.

ومن جانبه، أوضح هشام أبو زيد مدير المديرية بسوهاج، أن الشركات التي يوجد بها فرص العمل بداخل المحافظة هي: شركة شعاع للخدمات العامة للعمل لوظيفة قارئ عداد كهرباء وذلك لتدريبهم واختيار الناجحين منهم، ومركز خدمة صيانة غبور على مهنة ميكانيكا سيارات أو مؤهل مناسب له خبرة في صيانة السيارات، ومدرسة جيل المستقبل الخاصة للغات، ومعلمة اقتصاد منزلي بكالوريوس تربية طفولة أو رياض أطفال "إناث"، ومشرفات ، مؤهل متوسط، وعمال نظافة من الذكور، بفندق الصفا السياحي.

وكما تشمل الفرص في جمعية تنمية المجتمع بأخميم، والسن لا يزيد عن 30 سنة، وبمدارس الزهور الخاصة إداريين وأمن، ونقابة المهندسين مؤهل عال، وبشركة أمان لتمويل المشروعات للعمل مندوبين، وعمال خدمات بمدرسة المناهل الخاصة، وعمال خط إنتاج بشركة سوهاج للمشروبات والمرطبات، ومؤهل متوسط وعمال بشركة دلتا للبويات بالكوثر على أن يكون ذوي الاحتياجات الخاصة مؤهلاتهم وقدراتهم تتناسب وطبيعة العمل.
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الكلمات المفتاحية

وظائف وزير القوى العاملة اصحاب الهمم

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