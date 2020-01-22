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الذهب يتراجع عالميًا تزامنًا مع ارتفاع الدولار

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:01 ص
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الذهب
الذهب
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار وتقليل المستثمرين من أهمية أى أثر مباشر على الاقتصاد العالمى من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا فى الصين.

وهبط الذهب فى المعاملات الفورية 0.4% إلى 1551.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0424 بتوقيت جرينتش. ويوم الثلاثاء، تراجعت الأسعار 1% لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 15 يناير عند 1545.96 دولار.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1551 دولارا.

وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية مع تهدئة رد فعل الصين على انتشار الفيروس للمخاوف من وباء عالمى، على الرغم من أن القلق بشأن تضرر الطلب المحلى والسياحة مستمر.


كما يتعرض الذهب لضغوط إذ ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات، مما يزيد تكلفة المعدن الأصفر على حائزى العملات الأخرى.

وستحتفل الصين بالعام القمرى الجديد، وهو مناسبة رئيسية لشراء الذهب فى المنطقة، اعتبارا من نهاية الأسبوع الجارى. لكن المستثمرين قلقين من العدوى إذ يسافر مئات الملايين من أجل عطلة العام الجديد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدم البلاديوم 0.6% إلى 2415.25 دولار للأوقية.

ونزلت الفضة 0.2% إلى 17.73 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 997.30 دولار.

 
 

 
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