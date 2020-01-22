محافظ القليوبية: بدء الاستفادة من 5 أصول ومنشآت غير مستغلة





وتابع، خلال جولته التفقدية التي رافقه خلالها الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لعدد من المباني غير المستغلة ومن بينها مبنى السلخانة بمنطقة الرملة بمركز بنها ومبني سوق الاثنين بعزبة البرنس والطابق الثالث بالموقف متعدد الطوابق بمدينة بنها والمبنى الإداري التابع للموقف ثم المساحات الفارغة بنطاق مشروع بورصة الدواجن، أن تلك المناطق تعد مرحلة أولى لأصول غير مستغلة بالمحافظة وسيتم البدء فورا بالتنسيق مع الجهات المعنية لحسن استغلالها للمنفعة العامة.



ومن جانبه، أعرب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن سعادته لزيارة المحافظة مشيرا إلى أن المحافظة زاخرة بالكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة للعديد من الأنشطة، مؤكدا أنه سيتم عمل دراسة شاملة لتلك المناطق التي تم معاينتها وتحديد أنسب المشروعات التي تتناسب معها وتحديد الكيان القانوني للتشغيل والإدارة، بالإضافة إلى وضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وخاصة المناطق اللوجيستية أو الإدارية وذلك وفق القواعد والضوابط المقررة، ويعكس أرقام واقعية دقيقة تمكن من اتخاذ القرارات اللازمة نحو التصرف الأمثل في هذه الأصول بما يحقق النفع العام.



أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن حسن استغلال أصول الدولة غير المستغلة بالمحافظة سيؤدي إلى زيادة الموارد الذاتية للمحافظة وإيجاد فرص عمل للشباب.