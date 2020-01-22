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عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:01 ص
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صلاح محسن
صلاح محسن
الفجر الرياضي
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وافق نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على رحيل الثنائي وليد أزارو وصالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

 

وأعار الأهلي المغربي وليد أزارو لصفوف الاتفاق السعودي كما عرض صالح جمعة للبيع ويجهز لرحيل لاعب ثالث وهو صلاح محسن الذي اقترب من الإعارة إلى سموحة في الميركاتو الشتوي.

 

وفشل صلاح محسن في نيل ثقة رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في خط الهجوم حيث اعتمد على مروان ومحسن وجونيور أجايي على حساب وليد أزارو وصلاح محسن.

 

وتعاقد الأهلي مع أليو بادجي من فريق رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم لتدعيم خط الهجوم بداية من الموسم الحالي.

 

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