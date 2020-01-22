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الأمم المتحدة ترحب بإعلان تشكيلة الحكومة الجديدة في لبنان

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:06 ص
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غوتيريش
غوتيريش
وكالات
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، ترحيبه بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

                                       

وأصدرت الأمم المتحدة، بيانًا جددت فيه الالتزام بدعم لبنان في تعزيز سيادته واستقراره واستقلاله السياسي، حسب وكالة "رويترز".

 

ووقد أعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، مساء أمس الثلاثاء، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

 

ويأتي الإعلان عن تشكل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد 85 يوما على استقالة حكومة سعد الحريري وشهرا و3 أيام على تكليف حسان دياب بتشكيلها.

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