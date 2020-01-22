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نابولي ضد لاتسيو 0/1 في كأس إيطاليا | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:04 ص
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نابولي ضد لاتسيو
نابولي ضد لاتسيو
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مباراة نابولي ضد لاتسيو في كأس إيطاليا

نابولي ضد لاتسيو، تغلب فريق نابولي الإيطالي على نظيره لاتسيو حامل اللقب في النسخة الماضية بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "سان باولو" معقل البارتينوبي، وتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

ملخص وأهداف مباراة نابولي ضد لاتسيو في كأس إيطاليا
وسجل نابولي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 2 بداية اللقاء عن طريق لورنزو إنسيني بطريقة رائعة بعد مراوغته للاعبان داخل من طقة الجزاء ويضعها زاحفة أرضية على يسار الحارس، وأهدر شيرو إيموبيلي ركلة جزاء في الدقيقة 10، وشهدت المباراة طرد السيد هساي لاعب البارتينوبي 19، وأيضًا طرد لاعب لاتسيو لوكاس ليفا في الدقيقة 25، للينتهي اللقاء بنتيجة 0/1 لنابولي.
 
نجح نابولي في تحقيق الفوز لتعويض نتائجه السيئة ببطولة الدوري، بعد الهزيمة الأخيرة التي لحقت به أمام فريق فورنتينا بنتيجة 2/0، في الجولة السابقة من مسابقة الدوري الإيطالي.

وصعد البارتينوبي لدور ربع النهائي من كأس إيطاليا، بعد الفوز على فريق برويجيا بنتيجة 0/2، وبينما تأهل فريق لاتسيو إلى دور ربع النهائي، بعد إقصاء فريق كريمونيسي بنتيجة 0/4.

ويلتقي فريق نابولي في نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا مع الفائز من مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان والتي من المقرر إقامتها في 29 من الشهر الجاري.

تشكيل مباراة نابولي ضد لاتسيو في كأس إيطاليا

وبدأ لاتسيو مباراته أمام نابولي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: توماس ستراكوشا.

خط الدفاع: لويز فيليبي - فرانشيسكو أتشيربي - ستيفان رادو.

خط الوسط: مانويل لاتزاري - ماركو بارولو - لوكاس ليفا - سافيتش - سيناد لوليتش.

خط الهجوم: فيليبي كايسيدو - تشيرو إيموبيلي.

وبدأ نابولي مباراته أمام لاتسيو بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: السيد هساي - كوستاس مانولاس - جيوفاني دي لورينزو - ماريو روي.

خط الوسط: ستانيسلاف لوبتكا - دييجو ديم - بيوتر زيلينسكي.

خط الهجوم: خوسيه كاييخون - أركاديوش ميليك - لورينزو إينسيني.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة نابولي ضد لاتسيو في كأس إيطاليا:-

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