نابولي ضد لاتسيو 0/1 في كأس إيطاليا | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)





مباراة نابولي ضد لاتسيو في كأس إيطاليا





نابولي ضد لاتسيو، تغلب فريق نابولي الإيطالي على نظيره لاتسيو حامل اللقب في النسخة الماضية بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "سان باولو" معقل البارتينوبي ، وتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.





ملخص وأهداف مباراة نابولي ضد لاتسيو في كأس إيطاليا

وسجل نابولي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 2 بداية اللقاء عن طريق لورنزو إنسيني بطريقة رائعة بعد مراوغته للاعبان داخل من طقة الجزاء ويضعها زاحفة أرضية على يسار الحارس، وأهدر شيرو إيموبيلي ركلة جزاء في الدقيقة 10، وشهدت المباراة طرد السيد هساي لاعب البارتينوبي 19، وأيضًا طرد لاعب لاتسيو لوكاس ليفا في الدقيقة 25، للينتهي اللقاء بنتيجة 0/1 لنابولي.

نجح نابولي في تحقيق الفوز لتعويض نتائجه السيئة ببطولة الدوري، بعد الهزيمة الأخيرة التي لحقت به أمام فريق فورنتينا بنتيجة 2/0، في الجولة السابقة من مسابقة الدوري الإيطالي.

وصعد البارتينوبي لدور ربع النهائي من كأس إيطاليا، بعد الفوز على فريق برويجيا بنتيجة 0/2، وبينما تأهل فريق لاتسيو إلى دور ربع النهائي، بعد إقصاء فريق كريمونيسي بنتيجة 0/4.

