Advertisements
Advertisements
Advertisements

9 حالات وفاة ضحايا فيروس كورونا بالصين

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:16 ص
Advertisements
الصين
الصين
وكالات
Advertisements

توفى 9 أشخاص، وأصيب 440 حالة حتى الآن، جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بالصين، حسبما أكدت لجنة الدولة للنظافة والصحة العامة.

 

وفي تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، قال نائب رئيس لجنة الدولة للنظافة والصحة العامة في الصين لي بن: "آخر حصيلة للمصابين بفيروس كورونا الجديد حتى الآن في الصين، بلغ 440 حالة مؤكدا، وتوفى تسعة أشخاص".

 

وقد أعلنت لجنة الدولة للنظافة والصحة العامة في الصين، في وقت سابق، عن 324 حالة مصابة وست حالات وفاة.

 

وانتشر فيروس جديد من سلالة كورونا ، كونه من الفيروسات ذات الأعراض الالتهابية الحادة في الجهاز التنفسي بالصين، ما أثار ذعرًا صحيًا عالميًا.

 

والجدير بالذكر أن فيروسات كورونا هي عائلة مكونة من أكثر من 30 فيروسا، مقسمة إلى قسمين فرعيين. اكتشفت لأول مرة عام 1965.

 

وهذه الفيروسات تؤثر على الناس والحيوانات الأليفة والطيور والخنازير والماشية، كما ويمكن لهذا الفيروس أن يحدث ضررا في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

Advertisements

أخبار تهمك

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

منذ حوالي 10 ساعات

قبل مواجهة الكأس.. زيدان يربك حسابات نجمي ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ حوالي 5 ساعات

نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة خالد النبوي

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير.. إدارة برشلونة حددت موعد رحيل كيكي سيتين

منذ ساعة و 24 دقيقة

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 15 ساعة

وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول نظام أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 15 ساعة

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية تكتب تعاون جديد بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:51 ص

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

03:46 ص

نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

05:33 ص

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

06:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status