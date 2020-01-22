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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع Manchester United

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:58 ص
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع Manchester United يلتقي فريق مانشستر يونايتد أمام نظيره بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع Manchester United وتقام مباراة مانـشستر يونايتد وبيرنلي على أرضية ملعب أولد ترافورد.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع Manchester United يسعى مانشستر يونايتد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل إقتناص الثلاث نقاط، بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام ليفربول بهدفين نظيفين.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع Manchester United موعد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي
تقام مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والربع بتوقيت الإمارات.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع Manchester United القنوات الناقلة لمباراة مانشستر ينايتد ضد بيرنلي
تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع Manchester United التشكيل المتوقع لليونايتد أمام بيرنلي

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع Manchester United حراسة المرمى: دافيد دي خيا.
خط الدفاع: آرون وان بيساكا – فيكتور لينديلوف – هاري ماجواير – لوك شاو – براندون ويليامز.
خط الوسط: نيمانيا ماتيتش – فريد – أندرياس بيريرا – دانييل جيمس.
خط الهجوم: أنتوني مارسيال.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع Manchester United التشكيل المتوقع لبيرنلي أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: بوبي.
خط الدفاع: تايلور- ميي- باردسلي- تاركوفسكي.
خط الوسط: هيندريك- ويستوود- كورك- ماكنيل.
خط الهجوم: وود- بارنس.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع Manchester United ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

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