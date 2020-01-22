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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:58 ص
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع فريق بيرنلي اليوم الأربعاء 22 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق بيرنلي في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر والربع صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق بيرنلي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع واقيمت 6 مباريات بالأمس في بداية الجولة الـ24 من البريميرليج، وكانت أبرز نتائجها تحقيق فريق مانشستر سيتي الفوز على فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف نظيف، وتعادل فريق أرسنال مع فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الستامفورد بريدج في لندن.

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