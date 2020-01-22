مشاهدة مباراة توتنهام ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) tottenham يستضيف فريق توتنهام بملعبه بالعاصمة لندن اليوم الأربعاء 22 يناير، فريق نوريتش سيتي، في إطار مباريات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





مشاهدة مباراة توتنهام ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) tottenham ويطمح جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام في تحقيق الفوز الأور له منذ أربعة مباريات، فشل الفريق خلالها في تحقيق أي فوز، مكتفياً بتحقيق تعادلين وهزيمتين فقط.





مشاهدة مباراة توتنهام ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) tottenham وبدأت تلك السلسلة السلبية لتوتنهام من مباراة الفريقين في الدور الأول بملعب كارو رو، والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، حين سجل إركسين وهاري كين هدفي توتنهام، وسجل فارزشيتش وأورييه في مرماه هدفي نوريتش.





مشاهدة مباراة توتنهام ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) tottenham في المقابل يريد نوريتش سيتي تحقيق الفوز، لمحاولة التحرك من مؤخرة جدول الدوري الإنجليزي، قبل فوات الأوان بالنسبة للفريق وعودته لدوري الدرجة الأولى مجدداً.





مشاهدة مباراة توتنهام ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) tottenham ترتيب توتنهام ونوريتش

يحتل توتنهام المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 31 نقطة من 23 مباراة، حققها من 8 إنتصارات ومثلها هزائم وسبع تعادلات، سجل 36 هدف وسكنت شباكه 31 هدف.





مشاهدة مباراة توتنهام ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) tottenham بينما يقبع نوريتش سيتي في المركز العشرين والأخير برصيد 17 نقطة من 23 مباراة، حققها من 4 إنتصارات و5 تعادلا و14 هزيمة، له 23 هدفاً وعليه 45 هدفاً، وهو أكثر الأندية تعرضاً للهزيمة وأضعف خط دفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز.





مشاهدة مباراة توتنهام ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) tottenham موعد المباراة والقنوات الناقلة





مشاهدة مباراة توتنهام ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) tottenham تنطلق المباراة مساء الأربعاء 22 يناير، في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرممة والدوحة والكويت، الحادية عشرة والنصف بتوقيت دبي، الثامنة والنصف بتوقيت تونس، السابعة والنصف بتوقيت جرينتش، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ضد نوريتش.





مشاهدة مباراة توتنهام ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) tottenham من المتوقع أن يخوض جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، ودانيل فاركي مدرب نوريتش سيتي المباراة بالتشكيل التالي.





مشاهدة مباراة توتنهام ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) tottenham تشكيل توتنهام





باولو جادزينجا

يابت مانجانجا – يان فيرتونخين – توبي ألديرفيلرد – سيردي أورييه.

هاري وينكس – جيوفاني لوسيلسو

سون هيونج مين – كريستيان إيركسين – ديلي ألي

لوكاس مورا.





مشاهدة مباراة توتنهام ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) tottenham تشكيل نوريتش سيتي





تيم كرول

ماكس آرونز – جرانيت هانلي – كريستوف زيمرمان – سام بيرام

ألكسندر تيتي – كيني ماكلين

إيمليانو يونديا – دودا – تود كانتويل

تيمو بوكي.



