يستضيف فريق توتنهام هوتسيبير اليوم نظيره نورويتش سيتى متذيل جدول ترتيب الدوري الانجليزي، ضمن منافسات الجولة ال 24 من البريميرليج، فى لقاء سيقوده الحكم كريس كافانا، فى مبلراة يسعي فيها السبيرز تحت قيادة جوزيه مورينيو للعوذة للطريق الصحيح وتحقيق الثلاث نقاط.





مشاهدة مباراة توتنهام اليوم| نتيجة مباراة توتنهام ونوريتش| بث مباشر ماتش توتنهام yalla shoot موعد مباراة توتنهام هوتسيبير ونورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي





مشاهدة مباراة توتنهام اليوم| نتيجة مباراة توتنهام ونوريتش| بث مباشر ماتش توتنهام yalla shoot يحل فريق نورويتش سيتى ضيف على توتنهام هوتسيبير على ملعبه ووسط جماهيره فى تمام التاسعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف مساءا بتوقيت السعودية والحادية عشر ونصف بتوقيت الإمارات والسابعة ونصف مساءا بتوقيت جرينتش.





مشاهدة مباراة توتنهام اليوم| نتيجة مباراة توتنهام ونوريتش| بث مباشر ماتش توتنهام yalla shoot القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسيبير ونورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي





مشاهدة مباراة توتنهام اليوم| نتيجة مباراة توتنهام ونوريتش| بث مباشر ماتش توتنهام yalla shoot سيذاع لقاء توتنهام هوتسيبير ونورويتش سيتي ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج على قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام التاسعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف مساءا بتوقيت السعودية والحادية عشر ونصف بتوقيت الإمارات والسابعة ونصف مساءا بتوقيت جرينتش.





مشاهدة مباراة توتنهام اليوم| نتيجة مباراة توتنهام ونوريتش| بث مباشر ماتش توتنهام yalla shoot التشكيل المتوقع لفريق توتنهام هوتسيبير امام نورويتش سيتى





حراسة المرمى: جازانيجا

خط الدفاع: تانجانجا – أورير – ألدرفايريلد – سانشيز

خط الوسط: سيلسو – وينكس – سينسون

خط الهجوم: ديلي آلي – سون هيونج مين – لوكاس مورا.





مشاهدة مباراة توتنهام اليوم| نتيجة مباراة توتنهام ونوريتش| بث مباشر ماتش توتنهام yalla shoot ويحتل توتنهام هوتسيبير المركز الثامن ببطولة الدوري الإنجليزى البريميرليج برصيد 31 نقطة بينما نورويتش سيتى فى المركز الأخير برصيد 17 نقطة.



