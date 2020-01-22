تايلور سويفت تتحدث للمرة الأولى عن إصابة والدتها بورم في المخ



وقالت تايلور، أن فيلمها الوثائقي القادم الذي ستنتجه شركة نيتفليكس وسيطرح بعنوان Miss Americana، سيتناول بعض تفاصيل صراع والدتها مع المرض.



وكان الإعلان الأول عن اصابة والدة تايلور بورم سرطاني في المخ، في عام 2015، وقالت تايلور ان المرض عاد لوالدتها للمرة الثانية بعد شفائها منه.



ووصفت تايلور تلقي والدتها للعلاج الكيماوي بأصعب ما اضطرت للمرور به في حياتها من تجارب حياتية، هي وعائلتها بالكامل.



وأعترفت تايلور أنها دائما تشعر بالخوف على حياة والدتها كونها الشخص الأقرب لها، ووصفتها بأنها أكثر شخصية ملهمة وموجهة لها في حياتها وتتمنى لها الشفاء هذه المرة دون تعرضها للمرض من جديد.



ويعرض فيلم تايلور سويفت الوثائقي الجديد للمرة الأولى Miss Americana ضمن فعاليات مهرجان "صن دنس" السينمائي الذي تنطلق فعالياته يوم 23 يناير الجاري.





تحدثت النجمة الشابة تايلور سويفت في حوار لمجلة Variety للمرة الأولى عن تفاصيل مرض والدتها، بعد أن سبق وأعلنت عن اصابته بورم في المخ.