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متمردو ميانمار يطلقون سراح مشرع مختطف لمحاولة تخفيف التوتر

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:42 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أعلنت جماعة لحقوق الانسان ومتمردون، أن متمردي الاقليات العرقية في ميانمار أطلقوا سراح مشرع احتجز كرهينة لمدة شهرين في محاولة لتخفيف التوتر في ولاية راخين الغربية التي مزقتها الحرب.

وحثت الجماعات الحقوقية جيش أراكان (AA)، التي تقاتل من أجل مزيد من الحكم الذاتي، على إطلاق سراح عضو البرلمان عن حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم، الذي تم الاستيلاء عليه في هجوم على قارب في نوفمبر.

ويُشكل التمرد في ولاية راخين تهديدًا خطيرًا لحكومة أونج سان سو كيي في منطقة ينعدم فيها القانون على نحو متزايد والتي زعزعت استقرارها بالفعل بسبب حملة عسكرية على مسلمي الروهنجيا.

وفر أكثر من 730.000 من الروهينجا من الحملة في عام 2017، وهي حملة قال محققو الأمم المتحدة إنها نفذت "بقصد الإبادة الجماعية".

واتهم متمردو راخين العرقيين المشرع، حاوي تين، وهو عضو في جماعة تشيني العرقية ذات الغالبية المسيحية، بنقل معلومات عن أنشطتهم إلى السلطات.

وتم اختطافه في 3 نوفمبر أثناء سفره على متن قارب مع عدة مواطنين هنود، قُتل أحدهم، وتم إطلاق سراح الآخرين بسرعة.

وقال سالاي ليان، المتحدث باسم منظمة شين لحقوق الإنسان "حاوي تين هو مواطن الآن". ودعا المتمردين إلى محاسبة المدنيين الآخرين العالقين في النزاع.

وأضاف: "لقد وقعوا بين الطرفين، وتعاملوا معاملة سيئة من قبل الجيش".

وقال متحدث باسم الرابطة لرويترز إنهم أطلقوا سراح حاوي تين لتحسين العلاقات بين الجماعات العرقية في المنطقة.

وتم تشكيل جيش أراكان في عام 2009، ولكن حافظت على مستوى منخفض نسبيًا قبل اندلاع موجة من القتال قبل عام، عندما هاجم المتمردون أربعة مراكز للشرطة. وفقًا لرويترز.

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الكلمات المفتاحية

ميانمار اليمقراطية الابادة الجماعية

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