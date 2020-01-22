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مشاهدة مباراة برشلونة وإبيزا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:14 ص
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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مشاهدة مباراة برشلونة وإبيزا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر بث مباشر يلتقي فريق برشلونة الإسباني بنظيره إبيزا مساء يوم الأربعاء 22 يناير، وذك في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

مشاهدة مباراة برشلونة وإبيزا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر وسيكون موعد المواجهة المرتقبة لكتيبة المدرب كيكي سيتين في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على الهواء عبر شاشة قناة الرياضية السعودية.

مشاهدة مباراة برشلونة وإبيزا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وإبيزا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر يشارك فريق إبيزا في بطولة كأس الملك بعد ظهوره الرائع في دوري الدرجة الثالثة الإسباني هذا الموسم بتواجده بالمركز الثالث، وسيسعى الفريق لمفاجئة الجميع خاصةً وأنه سيلعب أمام فريق قوي وكبير.

مشاهدة مباراة برشلونة وإبيزا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر ستكون مباراة برشلونة القادمة هي الثانية للمدير الفني الجديد سيتين، بعد أن انتهت المواجهة الأولى بفوز البلاوجرانا على غرناطة بنتيجة هدف دون رد في الدوري، وسيسعى المدرب لإثبات نفسه أكثر من خلال المواجهة المقبلة بالكأس لكسب ثقة إدارة النادي والجمهور.

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