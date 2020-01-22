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نشرة مرور "الفجر": كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:30 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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تشهد الطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية على كافة أنحاء الميادين، بالإضافة لتواجد رجال شرطة المرور في الشوارع والميادين لملاحظة الحركة وسير السيارات بالمحاور والكباري والطرق، وسحب أي كثافات مرورية قد تظهر فجأة، أو وجود طوارئ.

وتشهد حركة الطريق بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد كثافة مرورية، فيما شهدت انتظام حركة السيارات بجميع المداخل المؤدية لميدان التحرير.

كما شهد نفق الأزهر ظهور كثافة في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت كثافة أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر، ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولًا إلى غمرة.

وشهد كوبري أكتوبر كثافة مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد، وكذلك للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائرى.
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نشرة مرور الفجر المرور الفجر الأزهر

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