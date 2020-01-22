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مشاهدة مباراة برشلونة وإبيزا بث مباشر – التغطية الخاصة ON beIN SPORTS

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:14 ص
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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مشاهدة مباراة برشلونة وإبيزا بث مباشر – التغطية الخاصة ON beIN SPORTS يحلّ برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إبيزا مساء الأربعاء الموافق 22 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 27 جمادي الأول 1441 هجريًا، في إطار دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

مشاهدة مباراة برشلونة وإبيزا بث مباشر – التغطية الخاصة ON beIN SPORTS كتيبة المدرب كيكي سيتين تُوّد أن تذهب بعيدًا في هذه البطولة الهامة في سبيل استعادة اللقب بعد خسارته في النهائي من النسخة الأخيرة لحساب فالنسيا في مفاجأة كبيرة.

مشاهدة مباراة برشلونة وإبيزا بث مباشر – التغطية الخاصة ON beIN SPORTS في الوقت نفسه فسيحاول إبيزا أن يصنع التاريخ والمفاجآة، لا سيما وأن الفريق يظهر بصورة مميزة في دوري الدرجة الثالثة الإسباني هذا الموسم باحتلاله للمركز الثالث.

مشاهدة مباراة برشلونة وإبيزا بث مباشر – التغطية الخاصة ON beIN SPORTS ستكون هذه هي المباراة الثانية لسيتين على راس القيادة الفنية للبرسا، وسيسعى لإثبات نفسه من خلال الفوز بنتيجة كبيرة وبالتبعية كسب ثقة الجمهور ووضع قدم في الدور المقبل من البطولة.

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