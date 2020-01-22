إليسا لـ فارس كرم: "أنضف قلب".. والأخير يرد

حرصت المطربة اللبنانية الفنانة إليسا، تهنئة المطرب فارس كرم بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة " تويتر"، ووجهت أليسا أليه رسالة خاصة عبرت فيها عن حبها له، قائلة: "كل سنة وتضلك أطيب وأنضف قلب وتضل حولك الناس الحلوة متلك. بتمنالك الصحة لإلك ولكل اللي بتحبن، وتضلك ناجح ومليان فرح".



ليعاد المطرب فارس كرم بالرد علية قائلا لها:"دايما بقول انك انضف شخص تعرفت علاي.. الله يديم عليكي نعمة الصحة والنجاح وتضلي دايماً ملكة للاحساس وملكة بقلوب محبينك وانا منهم".



جدير بالذكر أن إليسا طرحت مؤخرًا أغنية جديدة، حملت الأغنية اسم "عم ثور"،وذلك عبر قناتها الرسمية عبر موقع "يوتيوب"، أهدتها الى المتظاهرين اللبنانيين، والأغنية من كلمات سهام الشاشع، وموسيقى هادي شرارة، وألحان محمد رحيم.



ويشار أن إليسا تستعد حاليًا لطرح ألبومها الجديد الذي تتعاون من خلاله مع مجموعة كبيرة من الملحنين والشعراء والموزعين، من أبرزهم :ملاك عادل، نادر عبد الله، بهاء الدين محمد، محمد يحي، رامي جمال، زياد برجي، أحمد عبد السلام، أحمد إبراهيم .



