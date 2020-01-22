أوس أوس يهنئ زملائه على "لص بغداد": "إن شاء الله هيكسر الدنيا" (صور)









وعلق أوس أوس قائلًا: "من العرض الخاص لفيلم (لص بغداد) ألف مليون مبروك لكل أبطال وصناع العمل بأذن الله هيكسر الدنيا".



ونالت الصور إعجاب الجمهوره، حيث علق البعض: "منورين الدنيا كلها، إن شاء الله هيسكر الدنيا كلها".



مسلسل "روحين في زكيبة"

شارك الفنان محمد أسامة" أوس أوس" فى بطولة مسلسل "روحين في زكيبة"، والمسلسل بطولة صلاح عبد الله، حمدي الميرغنى، انتصار، أوس أوس، نهي عابدين، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، والمسلسل من المقرر عرضه خلال الأيام القادمة.



ويذكر أن أخر أعمال الفنان محمد أسامة مشاركته في مسلسل"هوجان" في السباق الرمضاني الماضي، وهو من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد صلاح العزب، ،وإنتاج سينرجي،وبطولة كلا من :محمد إمام، أوس أوس، عارفة عبد الرسول ، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، كريم محمود عبدالعزيز.









نشر الفنان محمد أسامة الشهير بأوس أوس مجموعة صور جديدة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في العرض الخاص لفيلم" لص بغداد" برفقة أبطال عمل الفيلم.