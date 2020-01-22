أمطار وبرودة.. "الأرصاد" تعلن طقس ودرجات حرارة اليوم الأربعاء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الأربعاء، لافتة إلى أن هناك أمطار على السواحل الشمالية للبلاد.



وقالت الهيئة في بيانها: "أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة".



وأضافت: "ويسود طقس مائل بارد شمالًا معتدل جنوبًا نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي البحر الأحمر والبحر المتوسط".



وعن حالة البحر، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط مضطرب غربًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر، فإن حالته معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.



أما درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 15



درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 15



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 15



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 16



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 17



درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 16



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 16



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 15



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 15



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 15



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 15



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 15



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 16



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 17



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 16



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 15



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 18



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 01 والعظمى 15



درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 12 والعظمى 19



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 08 والعظمى 15



درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 00 والعظمى 11



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 11 والعظمى 20



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 12 والعظمى 20



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 11 والعظمى 20



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 19



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 17



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 17



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 17



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 08 والعظمى 16



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 17



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 08 والعظمى 17



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 19



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 09 والعظمى 19



درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 09 والعظمى 18



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 19



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 22



درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 13 والعظمى 22



درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 20



درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 20