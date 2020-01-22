مطرب سوري يعلن عن حفلات غنائية بـ"ليرة واحدة"

شارك المطرب السوري حسام جنيد بحملة "ليرتنا عزنا" لدعم الليرة السورية.

ونشر فيديو يعلن فيه انضمامه لحملة "ليرتنا عزتنا" ودعمه لليرة السورية على طريقته الخاصة عبر إقامة 3 حفلات غنائية جماهيرية رسم الدخول إليها بـ "ليرة واحدة".

واستجاب عدد من أصحاب المحلات التجارية والمطاعم الشعبية ومحلات بيع المواد الغذائية والتموينية والفنانين وشخصيات أخرى لحملة "ليرتنا عزنا" التي شملت عدة محافظات ومدن سورية.





وكانت مجموعة من الناشطين السوريين وفعاليات اجتماعية وشعبية أطلقت حملة جديدة لدعم الليرة السورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدهورها وتخطيها مستويات تاريخية.



