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الأرصاد تحذر سكان مناطق السواحل الشمالية من طقس اليوم الأربعاء

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:33 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الأربعاء، لافتة إلى أن هناك أمطار على السواحل الشمالية للبلاد.

وقالت الهيئة في بيانها: "أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة".

وأضافت: "ويسود طقس مائل بارد شمالًا معتدل جنوبًا نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي البحر الأحمر والبحر المتوسط".

وعن حالة البحر، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط مضطرب غربًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر، فإن حالته معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.
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