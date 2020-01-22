انتهت أمس الثلاثاء 22 يناير منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بأخر مباراتين في الجولة.





نتائج مباريات الأمس من بطولة الدوري المصري الممتاز





طنطا × الجونة





وانتهت هذه المباراة بفوز طنطا بهدف مقابل لا شئ.





بيراميدز × مصر المقاصة





فيما انتهت هذه المباراة بفوز نادي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.





متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز





ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها المارد الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.





جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز





ويستعرض لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:





1- الأهلي 36 نقطة

2- المقاولون العرب 29 نقطة

3- الاتحاد السكندري 25 نقطة

4- الزمالك 24 نقطة

5- بيراميدز 23 نقطة

6- الإنتاج الحربي 21 نقطة

7- انبي 20 نقطة

8- سموحة 19 نقطة

9- حرس الحدود 18 نقطة

10- الإسماعيلي 18 نقطة

11- المصري 16 نقطة

12- وادي دجلة 13 نقطة

13- طنطا 13 نقطة

14- الجونة 12 نقطة

15- مصر المقاصة 11 نقطة

16- طلائع الجيش 11 نقطة

17- اف سي مصر 11 نقطة

18- أسوان 9 نقاط