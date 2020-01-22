Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. نجم فرنسا يرد على اهتمام ريال مدريد بضمه

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:01 ص
Advertisements
منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
ريهام عبد المحسن
Advertisements
صرح الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بأنه لاعبا في صفوف الفريق الفرنسي وأكد أنه ليس من المناسب التحدث عن انتقاله إلى ريال مدريد في الوقت الحالي وأكد أن ليفربول يشبه الآلة.

وقال مبابي في تصريحات لإذاعة بي بي سي البريطانية :"لاعبو ليفربول مثل الآلة، لديهم رغبة في لعب المباريات بشكل متواصل لتحقيق الفوز".

وأضاف :"لم يخسروا أي مباراة حتى الآن في بطولة الدوري، عندما ترى ذلك تعتقد أن الأمر سهل لكنه ليس كذلك، إنهم فريق جيد جدًا ولديهم مدرب رائع".

وتابع :"المشكلة الآن، أن الجميع يتابع ليفربول ويراقبهم لذلك عليهم أن يواصلوا إظهار قوتهم".

ورد الفرنسي الشاب الفائز ببطولة كأس العالم عن الانتقال إلى ريال مدريد، قائلا: "الكل يتحدث عن تلك الأنباء، الآن أنا لاعبًا في صفوف باريس سان جيرمان وأعلم أنها ليست اللحظة المناسبة".

واختتم مبابي تصريحاته قائلاً :"نحن في شهر يناير، تخيل أن أجيب على هذا السؤال وألمح إلى شئ ما، وقتها سيتحدث الجميع عن هذا ولن يكون الأمر جيدًا بالنسبة لباريس".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيمار ميسي مهارات مبابي 2019 مهارات مبابي مهارات مراوغات مبابي 2019 مراوغات مبابي 2019 مبابي 2018 مبابي كيليان مبابي سرعة كيليان مبابي 2019 كيليان مبابي كيليان كرة القدم فرنسا ريال مدريد رونالدو برشلونة باريس سان جيرمان

أخبار تهمك

صفقة تبادلية تكتب تعاون جديد بين برشلونة ويوفنتوس

منذ ساعتين و 7 دقيقة

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ حوالي 13 ساعة

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ حوالي 20 ساعة

نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Chelsea vs Arsenal LIVE: Premier League

منذ حوالي 9 ساعات

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 12 ساعة

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

منذ حوالي 7 ساعات

نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

منذ 37 دقيقة

وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول نظام أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

باريس يغرم مبابي ورابيو بسبب سوء السلوك

يوفنتوس يرد على اهتمام ريال مدريد بضم بيانيتش

صحيفة فرنسية تُفجرها: مبابي في ريال مدريد

مبابي يضغط على باريس للرحيل إلى ريال مدريد

كيليان مبابي يرد على "سؤال" ريال مدريد

مفاجآة.. مبابي بديل محمد صلاح في ليفربول

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:17 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

06:19 م

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

01:01 ص

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

10:27 ص

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

09:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status