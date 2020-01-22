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قبل مواجهة الكأس.. زيدان يربك حسابات نجمي ريال مدريد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:59 ص
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زيدان
زيدان
علي ماهر حلمي
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آثار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الجدل في المؤتمر الصحفي للمدرب الفرنسي قبل مواجهة الكأس غدا ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس ملك أسبانيا بشأن رحيل نجمي النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي "هناك حالة من التركيز الشديد نظرًا لأهمية بطولة كأس ملك إسبانيا بالنسبة لنا مثلما هو الحال مع جميع البطولات قبل أسبوع لم يكون خاميس روديجيز و جاريث بيل جاهزين للمشاركة في المباريات، أما الآن قد تدربا بصورة طبيعية وقادران على التواجد في مباراة الغد".

وأضاف المدرب الفرنسي:" أودريوزولا لديه خيار الرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ولكن لا توجد أي عروض رسمية له حتى الآن أما فاييخو "في اللحظة الحالية لم يصلنا أي عرض لذلك فهو معنا في الفترة الحالية بعد انتهاء إعارته من صفوف نادي والفرهامبتون الإنجليزي".

يذكر أن العديد من التقارير الاسبانية قد أكدت رغبة نادي بايرن ميونيخ الألماني ضم اللاعب أودريوزولا من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث يرغب اللاعب في الرحيل عن صفوف النادي الملكي بسبب عدم اعتماد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عليه هذا الموسم.

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