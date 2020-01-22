عضو بـ"القومي للمرأة": العنف أبرز ما تتعرض له النساء بمجتمعنا



وأضافت "يحيي"، خلال استضافتها مع الإعلامية آية عبدالرحمن، في برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، الثلاثاء، أن أبرز هذه الشكاوى تتلخص في الأحوال الشخصية، والطلاق والنفقة والعنف ضد المرأة، لافتة إلى أن أبرز ما تعاني منه المرأة هو العنف بأشكاله المختلفة مثل العنف الجسدي.



وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أن العنف الجسدي هو أبرز ما تواجه وتعاني منه المرأة المصرية، لأن القائمين على الأسرة يتعاملون مع الفتاة بشكل غير لائق، سواء بالتعدي لفظًا أو جسديًا عليها، كما يؤثر العنف سلبًا على المرأة بالإضافة إلى العنف في العمل والعنف من المرأة ضد المرأة خاصة في العمل.

قالت رانيا يحيي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن صندوق الشكاوى بالمجلس تلقى أكثر من 14 ألف شكوى خلال عام 2019، بأكثر من طريقة، منها الخط الساخن، ومنها مكتب الشكوى بالمجلس.