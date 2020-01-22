Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم آرسنال مرشح لخلافة سواريز في برشلونة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:26 ص
Advertisements
آرسنال
آرسنال
ريهام عبد المحسن
Advertisements
أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يرغب في تدعيم خط الهجوم وضم بديل لنجمه الأوروجواياني لويس سواريز المصاب وذلك في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن لويس سواريز أجرى عملية جراحية في الركبة ومن المقرر غيابه عن الملاعب لمدة 4 أشهر ما يعني نهاية موسمه مع النادي الكتالوني.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم آرسنال وهداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بـ22 هدفا بالتساوي مع نجمي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني هو المرشح لخلافة لويس سواريز.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن عقد أوباميانج البالغ من العمر 30 عامًا مع آرسنال ينتهي في نهاية الموسم المقبل إلا أن النقص العدد الذي يعاني منه المدفعجية في هذا المركز وموقف الفريق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من الممكن أن يصعب إمكانية إتمام الصفقة في الشهر الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة مطالب بتقديم عرض لا يقاوم لآرسنال من أجل حسم الصفقة في يناير الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رغبة أوباميانج ستكون حاسمة بشكل كبير تجاه العرض الكتالوني، حيث أنه حالة طلبه الرحيل سيكون آرسنال في موقف حرج للغاية وربما يضطر النادي اللندني للموافقة على رحيله إلى برشلونة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

تركي ال الشيخ برشلونة الدوري المصري الاهلي ارسنال أرسنال ضد تشيلسي

أخبار تهمك

نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

منذ حوالي 9 ساعات

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Chelsea vs Arsenal LIVE: Premier League

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة تبادلية تكتب تعاون جديد بين برشلونة ويوفنتوس

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

منذ حوالي 6 ساعات

نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

منذ 36 دقيقة

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ ساعتين و 23 دقيقة

وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول نظام أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

منذ حوالي 12 ساعة

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

برشلونة يحدد البديل الأمثل لخلافة سواريز

أرسنال يجهز أمواله لانتشال نجم وسط برشلونة من جحيم فالفيردي

"سواريز" على أعتاب أرسنال

رئيس برشلونة يشرف على عملية بيع سواريز

برشلونة يجدد تعاقده مع "سواريز" قبل الرحيل لـ"أرسنال"

نجم برشلونة يؤكد اقترابه من أرسنال

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:17 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

06:19 م

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

01:01 ص

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

10:27 ص

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

09:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status