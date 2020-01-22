نجم آرسنال مرشح لخلافة سواريز في برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يرغب في تدعيم خط الهجوم وضم بديل لنجمه الأوروجواياني لويس سواريز المصاب وذلك في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن لويس سواريز أجرى عملية جراحية في الركبة ومن المقرر غيابه عن الملاعب لمدة 4 أشهر ما يعني نهاية موسمه مع النادي الكتالوني.





وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم آرسنال وهداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بـ22 هدفا بالتساوي مع نجمي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني هو المرشح لخلافة لويس سواريز.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن عقد أوباميانج البالغ من العمر 30 عامًا مع آرسنال ينتهي في نهاية الموسم المقبل إلا أن النقص العدد الذي يعاني منه المدفعجية في هذا المركز وموقف الفريق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من الممكن أن يصعب إمكانية إتمام الصفقة في الشهر الحالي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة مطالب بتقديم عرض لا يقاوم لآرسنال من أجل حسم الصفقة في يناير الحالي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رغبة أوباميانج ستكون حاسمة بشكل كبير تجاه العرض الكتالوني، حيث أنه حالة طلبه الرحيل سيكون آرسنال في موقف حرج للغاية وربما يضطر النادي اللندني للموافقة على رحيله إلى برشلونة.



