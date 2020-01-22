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محمد الباز: "أيمن نور لا يفرق بين دور السكرتيرة والزوجة"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:25 ص
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أيمن نور
أيمن نور
الفجر
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قال الإعلامي محمد الباز، إن أيمن نور يتوهم بأنه زعيم يقود حربًا ضد مصر، وأصدر بيانًا لمجموعة العمل المصري لعمل حراكًا في الشارع المصري من يوم 25 يناير وحتى 11 فبراير لتصدير الأزمات لمصر.

وأضاف الباز، خلال حلقة اليوم، من برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أن المشكلة في قناة المسئول عنها أيمن نور، فاسد ماليًا وسياسيًا وإنسانيًا، ويستغل المذيعات لديه، مشيرا إلى أنه متزوج من مذيعة في القناة تدعى دعاء حسن.

وأوضح الإعلامي، أن الموضوع بدأ من وقت تواجده في مصر، وأن دعاء حسن، كانت تعمل سكرتيرة لدى أيمن نور بالقاهرة، معلقا: "من المعروف عن أيمن نور أنه لا يفرق بين السكرتيرة والزوجة والمسائل متشابكة في العلاقات الخاصة لديه".

وتابع: في هذا الوقت دعاء حسن كانت متزوجة ولديها 5 بنات وزوجها علم بهذه العلاقة، وطلقها وحصل على حضانة البنات، وجميلة إسماعيل كانت تعلم بالعلاقات النسائية المتعددة له، ولكنها انتظرت حتى خروجه من السجن وطلبت الطلاق فورًا".
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