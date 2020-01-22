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تامر أمين عن تمرد العاملين بقناة الشرق: "مشافوهمش وهما بيسرقوا"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:40 ص
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تامر أمين
تامر أمين
الفجر
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علق الإعلامي تامر أمين، على ما يحدث الآن بين الإخوان الهاربين الذين يعملون في قناة الشرق الإخوانية التي تبث من تركيا، بسبب تأخر الرواتب وصغار الموظفين، قائلا: "مشافوهمش وهما بيسرقوا شافوهم وهما بيتحاسبوا".

وأضاف أمين، برنامجه "أخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، الثلاثاء، أن العاملين وجدوا أن كبار الموظفين والإعلاميين يحصلون على ثروات طائلة ومرتبات هائلة بالمقارنة مع المرتبات التي يحصل عليها صغار الموظفين.

وتابع الإعلامي: نتيجة لرفض العاملين التفرقة في المرتبات استولوا على حسابات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"تويتر"، و"انستجرام"، أصبحوا المسؤولين عنها، وهذا بتأكيد أيمن نور نفسه مالك القناة.

وكان أيمن نور، قد نبه بأنه تم سرقة حسابات قناة الشرق على مواقع التواصل الاجتماعي ونحاول استرجاع هذه الحسابات.
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الكلمات المفتاحية

تمرد تامر أمين الإخوان

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