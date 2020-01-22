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4 نجوم مرشحون بدلاء لسواريز في برشلونة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:54 ص
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سواريز
سواريز
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن مسئولي برشلونة اجتمعوا بعد إصابة سواريز الطويلة حتى أن كيكي سيتيين المدير الفني الجديد للفريق وإريك أبيدال السكرتير الفني ورامون بالنس مساعده مازالوا يتناقشون حول هذه المسألة.

وأفاد راديو كتالونيا الإسبانية بأن إريك أبيدال حدد لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان على رأس المرشحين من أجل تعويض لويس سواريز بينما جاء هاري كين نجم توتنهام في المركز الثاني في القائمة.

وأشار الراديو الإسباني أن الأمانة الفنية لبرشلونة تضع لاوتارو مارتينيز كأولوية ولكن من الصعب أن يتخلى عنه ناديه إنتر ميلان في فترة الانتقالات الشتوية الحالية لذلك يمكن للنادي الكتالوني أن يعتمد على جريزمان في مركز رأس الحربة حتى نهاية الصيف المقبل.

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن برشلونة قد يلجأ إلى خيارات أخرى في فترة الانتقالات الشتوية الحالية مثل رودريجو مورينو نجم فالنسيا وتيمو فيرنر نجم لايبزيج الألماني.

وألمح الراديو الإسباني أن إدارة برشلونة تعلم أنها بحاجة إلى التوقيع مع مهاجم صريح لكنها تدرم أيضاً أنها بحاجة إلى التريث وتوخي الحذر مع الأخذ في الاعتبار الخطأ الذي ارتكبته خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية عندما تعاقدت مع كيفن برينس بواتينج.

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