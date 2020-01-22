Advertisements
Advertisements
Advertisements

الاتحاد السعودي يعلن موعد مباراتي نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:51 ص
Advertisements
الاتحاد السعودي لكرة القدم
الاتحاد السعودي لكرة القدم
حسن شحاتة
Advertisements
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الثلاثاء موعد مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي يشارك به أندية الهلال وأبها والنصر والأهلي.

ويلتقي فريق الهلال مع نظيره أبها، بينما يواجه النصر فريق الأهلي في مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة.
وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر مارس المقبل موعدًا لمباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وجاءت مواعيد المباراتين كالتالي:

الهلال × أبها
يلتقي الهلال مع نظيره أبهاء على ملعب جامعة الملك سعود في تمام الخامسة و40 دقيقة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة و40 دقيقة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة و40 دقيقة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي.

الأهلي × النصر
يواجه فريق الأهلي نظيره النصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة و45 دقيقة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة و45 دقيقة بتوقيت مدينة أبوظبي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد بن سلمان كرة القدم كرة سلمان بن عبدالعزيز رياضة خادم الحرمين الشريفين المنتخب السعودي العربية العالمية السعودية الدوري السعودي الاهلي الاتي الاتحاد السعودي لكرة القدم الاتحاد السعودي الاتحاد الإتحاد السعودي لكرة القدم أون سبورت

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

منذ حوالي 6 ساعات

نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

منذ 34 دقيقة

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

فضيحة ليفربول تدفع برشلونة لحسم صفقة طارئة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Chelsea vs Arsenal LIVE: Premier League

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية تكتب تعاون جديد بين برشلونة ويوفنتوس

منذ ساعتين

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ حوالي 13 ساعة

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 12 ساعة

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ حوالي 20 ساعة

نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول نظام أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الوحدة ضد التعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

التعاون يضرب موعداً مع الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أهداف مباراة - الهلال 0 × 5 التعاون | نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أهداف مباراة - الإتحاد 4 × 2 النصر | نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

ملخص مباراة الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:17 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

06:19 م

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

01:01 ص

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

10:27 ص

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

09:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status