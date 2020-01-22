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فاردي يقود هجوم ليستر سيتي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:31 ص
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فاردي
فاردي
محمد الدمتناوي
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يحل فريق ليستر سيتي ضيقا ثقيلا على وست هام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام مباراة ليستر سيتي أمام وست هام على أرضية ملعب ووكرز ستاديوم.

موعد مباراة ليستر سيتي ووست هام يونايتد

تقام مباراة ليستر سيتي ووست هام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

التشكيل المتوقع لليستر سيتي :

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل
خط الدفاع: بيريرا – سونسيو – إيفانز – فوكس
خط الوسط: تشيلويل - بارنز - تليمانس.
خط الهجوم: جيمي فاردي - ماديسون – بيريز.

تشكيل وست هام يونايتد المتوقع:

حراسة المرمى : دافد مارتن
خط الدفاع : آرون كريسويل – أنجيلو أوغبونا – فابيان بالبوينا – ريان فريدريكس
خط الوسط : ديكلان رايس – فيليبي أندرسون – بابلو فورنالس – مارك نوبل – روبير سنودغراس
خط الهجوم : ميشيل أنطونيو.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد وست هام في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.

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