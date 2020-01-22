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صفقة تبادلية تكتب تعاون جديد بين برشلونة ويوفنتوس

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:03 ص
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يوفنتوس
يوفنتوس
علي خلاف
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الثلاثاء عن نشوب تعاون بين فريقي برشلونة الإسباني متصدر الليجا ويوفنتوس الإيطالي متصدر الكالتشيو في صفقة تبادل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

برشلونة يضع عينه على برنارديسكي

وأوضحت التقارير أن برشلونة الإسباني يضع عينه على المهاجم الإيطالي فيدريكو برنارديسكي وينتوي تقديم عرضاً جديد لنادي يوفنتوس الايطالي من أجل الظفر بخدمات اللاعب صاحب الـ25 عام خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقاً لشبكة ( سكاي سبورت ) فإن النادي الكاتالوني عرض على يوفنتوس، اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش + مبلغ 10 مليون يورو من أجل ضم برنارديسكي.

راكيتيش هدف يوفنتوس

وعلى الجانب الآخر فإن يوفنتوس كان مهتم جداً بالتعاقد مع راكيتيتش في الصيف الماضي، وربما لا زال هناك رغبة في التعاقد مع اللاعب خلال هذا الميركاتو.

ترتيب فريقي برشلونة و يوفنتوس في الدوري الليجا والكالتشيو
وفي سياق متصل يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الاسباني "الليجا" برصيد 43 نقطة من 20 مباراة حقق الكتلان الفوز في 13 لقاء وتعادل في 4 جولات وكانت الهزيمة حاضرة في ثلاثة مناسبات.

وعلى الجانب الآخر يتصدر أيضا فريق يوفنتوس ترتيب الدوري الايطالي لكرة القدم "الكالتشيو" برصيد برصيد 51 من 20 مباراة حيث حقق فريق السيدة العجوز الفوز في 16 لقاء وتعادل في 3 وهُزم في مباراة وحيدة فقط.

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