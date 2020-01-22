وزير الخارجية الأسبق: مصر تعاملت بفكر إستراتيجي مع الأفارقة



وأضاف "العرابي"، خلال استضافته مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه في مشكلة سد النهضة لم يكن هناك صوت أفريقي يدعم مصر رغم أهميتها لمصر، معربا عن دهشته من هذا الموقف.



وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تعاملت بفكر إستراتيجي رائع مع الأشقاء بالدول الأفريقية، وأن مصر تحدثت عن أفريقيا خلال جميع المناسبات العالمية التي شاركت فيها خلال هذا العام، مضيفا: جهود مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي ستتضح بشكل أكبر بعد انتهاء فترة رئاستها خاصة بعد تنفيذ كثير من المبادرات التي تم الاتفاق عليها مع الصين وروسيا واليابان وإنجلترا وألمانيا.

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي بذلت مجهودا فوق طاقة أي دبلوماسية في العالم، معلقا: "كنت أتوقع أن يكون هناك رد فعل أفريقي تجاه جهود مصر بشكل أكثر حميمية".