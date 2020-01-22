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منشق عن الإخوان يكشف عن رسالة مبارك للجماعة الإسلامية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:51 ص
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الفجر
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قال خالد الزعفراني، المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أرسل رسالة للجماعة الإسلامية في فترة الثمانينات لم تفهمها جيدًا، من خلال إعدامه 5 فقط من الذين شاركوا في اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وأضاف "الزعفراني"، خلال لقاء خاص، مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج "المواجهة مع النفس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن أعضاء الجماعة الإرهابية توقعوا أن يتم إعدام أعداد أكبر منهم خاصة بعد مذبحة أسيوط 1981، ولكنهم حصلوا على أحكام بالمؤبد ولم يعدم واحدا منهم.

وتابع القيادي المنشق عن جماعة الإخوان: هذه كانت رسالة من الرئيس الأسبق مبارك للجماعة الإسلامية وقتها، أنه على استعداد بفتح صفحة جديدة معهم ولكنهم لم يفهموها جيدا.
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