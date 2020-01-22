نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن اقترب ألفارو أودريوزولا نجم دفاع ريال مدريد من الرحيل 9على سبيل الإعارة قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الحالي.





وذكرت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية أن أودريوزولا لا يلعب كثيرًا تحت قيادة زين الدين زيدان، حيث تعتبر آخر مباراة شارك فيها أمام كلوب بروج في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 11 ديسمبر من العام الماضي 2019.





وأكدت الإذاعة الإسبانية أن اللاعب يتفاوض مع إدارة ريال مدريد على رحيله على سبيل الإعارة في الفترة الحالية خاصة وأن هناك اهتمام كبير من طرف كلا من أشبيلية وأتليتك بلباو.





وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن أودريوزولا لم يقنع زيدان في الفترة الماضية وبالتالي ظل حبيس مقاعد البدلاء بسبب الاعتماد على كلا من داني كارفاخال في التشكيل الأساسي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أودريوزولا كان قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد في صيف عام 2018 قادمًا من ريال سوسيداد بقيمة 30 مليون يورو.



