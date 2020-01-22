Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجامعة العربية: مصر تعيش وضعًا جديدًا من المصداقية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:19 ص
Advertisements
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
الفجر
Advertisements
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مصر أصبحت قادرة على حماية مصالحها الاقتصادية والحيوية من خلال تنامي القدرة العسكرية المصرية.

وأضاف أبو الغيط، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن من تابع المناورة قادر 2020، وقاعدة محمد نجيب العسكرية، بالإضافة إلى قاعدة برنيس العسكرية والأداء البحري المصري في البحر المتوسط أو الأحمر والتجهيزات الجوية الكبيرة يتأكد تماما من قدرات مصر العسكرية.

وأشاد العام لجامعة الدول العربية، بقدرة القوات الجوية المصرية خلال المناورة قادر 2020، قائلا: "لأول مرة نرى عملية تزويد بالوقود لمقاتلتين مصريتين في الجو بما يؤكد تعاظم قدرة القوات الجوية"، مضيفا أن مصر تعيش وضع جديد به مصداقية ومحاربة للفساد وفرص متكافئة للجميع وسيادة للقانون، وكانت هذه الأمور متواجدة قبل 2011 ولكن ليست بهذه الطريقة والتناسق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مناورة قادر 2020 الاعلامي أحمد موسي أحمد أبوالغيط

أخبار تهمك

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 13 ساعة

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول نظام أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 13 ساعة

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Chelsea vs Arsenal LIVE: Premier League

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة تبادلية تكتب تعاون جديد بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة خالد النبوي

منذ أقل من ساعتين

قبل مواجهة الكأس.. زيدان يربك حسابات نجمي ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم| بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش السيتي yallakora

منذ حوالي 11 ساعة

نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. السيسي يصل إلى قاعدة "برنيس" العسكرية

السيسي يرفع علم مصر على قاعدة برنيس العسكرية

شاهد| قاعدة برنيس العسكرية.. القوة والسلاح

السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن المناورة "قادر 2020"

رئيس تدريب الجيش: هذا هو هدف المناورة "قادر 2020" (فيديو)

أبرزها لقطة "بن زايد".. 5 مشاهد في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:51 ص

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

عاجل.. حقيقة وفاة خالد النبوي

05:58 ص

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

06:19 م

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

10:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status