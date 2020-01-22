الجامعة العربية: مصر تعيش وضعًا جديدًا من المصداقية



وأضاف أبو الغيط، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن من تابع المناورة قادر 2020، وقاعدة محمد نجيب العسكرية، بالإضافة إلى قاعدة برنيس العسكرية والأداء البحري المصري في البحر المتوسط أو الأحمر والتجهيزات الجوية الكبيرة يتأكد تماما من قدرات مصر العسكرية.



وأشاد العام لجامعة الدول العربية، بقدرة القوات الجوية المصرية خلال المناورة قادر 2020، قائلا: "لأول مرة نرى عملية تزويد بالوقود لمقاتلتين مصريتين في الجو بما يؤكد تعاظم قدرة القوات الجوية"، مضيفا أن مصر تعيش وضع جديد به مصداقية ومحاربة للفساد وفرص متكافئة للجميع وسيادة للقانون، وكانت هذه الأمور متواجدة قبل 2011 ولكن ليست بهذه الطريقة والتناسق.

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مصر أصبحت قادرة على حماية مصالحها الاقتصادية والحيوية من خلال تنامي القدرة العسكرية المصرية.